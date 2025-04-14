В России зафиксировали рекорд продаж планшетов

В первом квартале 2025 года российский рынок планшетов продемонстрировал впечатляющий рост, достигнув максимальных показателей за последние шесть лет. С января по март включительно жители страны приобрели 732 тысячи устройств на общую сумму 14,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили аналитики компании МТС, предоставив «Газете.Ru» данные исследования рынка за указанный период. По информации пресс-службы оператора, столь значительный объем продаж в начале года последний раз наблюдался в 2020 году.

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В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, реализация планшетов увеличилась на 6% в количественном выражении и на 5% в денежном. Эксперты связывают позитивную динамику с несколькими факторами. Прежде всего, на прилавках магазинов появляется все больше моделей в доступном ценовом сегменте, что расширяет круг потенциальных покупателей. Кроме того, современные планшетные компьютеры отличаются повышенной производительностью и функциональностью, поэтому россияне все чаще используют их не только для развлечений, но и для решения рабочих задач. При этом средняя стоимость планшета практически не изменилась за год, составив около 20 тысяч рублей.

Лидерство на рынке по количеству проданных устройств удерживает компания Huawei. В первом квартале текущего года ее доля составила 14%, увеличившись на 1% по сравнению с прошлым годом. Второе место разделили Samsung и Xiaomi, заняв 12% и 11% рынка соответственно. Примечательно, что доля малоизвестных китайских брендов также выросла до 11%, сравнявшись с Xiaomi. Российские производители заняли 7% рынка, а доля Apple снизилась до 5%.

В денежном выражении ситуация несколько иная. Здесь первое место по итогам первого квартала 2025 года заняла Huawei, достигнув 17% доли рынка. Samsung и Apple идут практически вровень, с 16% и 15% соответственно. Xiaomi занимает четвертое место с 14%, а доля малоизвестных китайских брендов в денежном выражении составляет 4%.

Самыми популярными моделями планшетов в штучном выражении стали Xiaomi Pad SE 11, Huawei MatePad SE 11 и Samsung Galaxy 11 Tab A9 Plus. Лидером по выручке стал iPad Air 11 (2024) от Apple.