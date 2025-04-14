HP представила ноутбук с возможностью локального запуска ИИ

HP представила в Индии новый ноутбук OmniBook 5, оснащённый процессорами AMD Ryzen AI 300. Модель доступна в двух вариантах: с Ryzen AI 5 340 за ₹75 990 (73 415 рублей) и Ryzen AI 7 350 за ₹87 990 (85 009 рублей). Продажи стартуют 17 апреля через Amazon, сайт HP и розничные магазины.

© HP

OmniBook 5 позиционируется как Copilot+ PC, что означает поддержку локальных ИИ-функций благодаря встроенному нейронному процессору (NPU) с производительностью 50 TOPS. Это позволяет обрабатывать задачи, такие как ИИ-редактирование изображений, прямо на устройстве.

Ноутбук оснащён 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, SSD на 512 ГБ и графикой AMD Radeon 840M. Экран — 16-дюймовый с разрешением 2K (2560×1600) и яркостью 300 нит. Устройство работает на Windows 11 Home и поставляется с годовой подпиской на Microsoft 365. Для удобства есть порты USB-C, USB-A, HDMI 2.1 и веб-камера Full HD. Весит ноутбук около 1,8 кг.