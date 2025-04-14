Ученые раскрыли подробности о пяти странах, которые с большей вероятностью смогут пережить последствия ядерной зимы. Их выводы приводит журнал Risk Analysis.

Так, специалисты из Новой Зеландии уверены, что самым главным фактором для выживания в данных условиях будет являться сельскохозяйственное производство. Научные сотрудники Университета Отаго провели исследование выброса пепла после ядерных взрывов и последующего сокращения солнечного света на аграрный сектор.

— Если в результате масштабного конфликта между Россией и НАТО в атмосферу попадет 150 тераграммов сажи, мировое производство сельскохозяйственной продукции может упасть на 80 процентов в течение нескольких лет, а в северном полушарии — практически до нуля, — отмечают ученые.

Поэтому в список самых выживаемых стран попали островные и полуостровные государства — Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова.

Они смогут обеспечить стабильное производство сельскохозяйственной продукции, несмотря на понижение температуры и уменьшение солнечного света, передают в издании.

Человечество рано или поздно столкнется с угрозой, которая приведет к его уничтожению. Наиболее возможные варианты гибели всего человечества — пандемия, ядерная война или столкновение с крупным метеоритом. Хотя существуют и другие возможные сценарии, но они менее вероятны, чем перечисленные.