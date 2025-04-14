NASA выделит миллионы долларов на переработку фекалий в космосе

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства США (NASA) предложило несколько миллионов долларов тому, кто разработает технологию переработки человеческих отходов в космосе. Об этом сообщает UPI.

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9 апреля NASA объявило о запуске конкурса LunaRecycle Challenge для инженеров, которые представят оптимальный метод для решения необычной проблемы: переработки фекалий и других человеческих отходов в космосе. На приз победителю планируется выделить три миллиона долларов (около 350 миллионов рублей).

Космическое агентство призывает всех желающих представить свои идеи и разработки по переработке фекалий, мочи и рвоты астронавтов на Луне и во время длительных космических полетов.

На данный момент на Луне хранится 96 мешков с человеческими отходами, которые астронавты оставили там во время миссий Apollo. Цель конкурса LunaRecycle Challenge — предотвратить увеличение этого неприятного «космического запаса».

«NASA стремится к устойчивым методам исследования космоса. По мере подготовки к будущим пилотируемым миссиям необходимо продумать, как можно минимизировать объем отходов, а также как их можно хранить и перерабатывать в условиях космоса, чтобы минимизировать количество отходов, которые нужно будет возвращать на Землю», — говорится на сайте NASA.

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