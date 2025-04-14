Samsung готовит новый складной смартфон Galaxy Z Fold 7, и он уже появился на платформе Geekbench. Устройство, с номером модели SM-F966U, работает на Android 16 с оболочкой One UI 8.0, что делает его первым смартфоном компании с этой версией системы.

© Ferra.ru

Geekbench показал, что Z Fold 7 оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite — мощным чипом, также используемым в Galaxy S25 Ultra. Тест OpenCL дал впечатляющий результат — 18 143 балла, намекающий на высокую графическую производительность. Смартфон тестировался с 12 ГБ оперативной памяти, но подробности о других характеристиках пока отсутствуют.

© GeekBench

Android 16 обещает улучшенную оптимизацию и новые функции, а One UI 8.0, вероятно, добавит поддержку виджетов на экране блокировки и улучшенное управление многозадачностью. Запуск Z Fold 7 ожидается в июле, что совпадает с релизом Android 16.

Это может означать, что Samsung пропустит промежуточные обновления One UI 7.x для некоторых устройств, включая Galaxy S24, и сразу перейдёт к One UI 8.