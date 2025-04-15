Россиянин нашел под мостом 100-летнее послание от Канта

Житель Калининграда нашел под мостом 100-летнее послание от философа Иммануила Канта. Об этом «Клопс» рассказал коллекционер Сергей Попов, который получил в подарок артефакт.

По его словам, мужчина, который преподнес ему ценную находку, работал на раскопках. На табличке можно прочесть самый известный императив Канта.

«Две вещи наполняют душу все новым и возрастающим восхищением и благоговением — звездное небо надо мной и моральный закон во мне», — гласит изречение философа.

Попов предположил, что данный исторический предмет может быть копией памятной плиты, которая установлена под стенами Королевского замка в честь 100-летия со дня смерти Канта. Он подчеркнул, что табличка могла быть изготовлена до начала Первой мировой войны.

Коллекционер признался, что очистил находку от окислов и планирует оставить ее в личной коллекции.

Ранее в апреле утерянный две тысячи лет назад кошелек нашли в России. Предмет был найден еще в 2023-2024 годах, однако только сейчас археологам удалось ее описать.