Частный зонд впервые дозаправит спутники Космических сил США

Компании Astroscale и Orbit Fab готовят миссию 2026 года, которая впервые дозаправит спутники Космических сил США на геостационарной орбите, расположенной на высоте 35 786 км над Землёй. Об этом объявили на симпозиуме Space Symposium.

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Зонд Astroscale APS-R весом 300 кг отправится в космос летом 2026 года. Он попытается состыковаться с одним из двух спутников Tetra-5, оснащённых интерфейсом RAFTI от Orbit Fab для передачи топлива — гидразина. Стыковка двух объектов, движущихся со скоростью 11 050 км/ч, требует невероятной точности сенсоров и двигателей. После дозаправки зонд проверит герметичность с помощью гиперспектрального датчика, а затем повторит процесс с другим спутником, пополнив свои запасы на «космической заправке» Orbit Fab.

Геостационарная орбита — это зона, где спутники «зависают» над одной точкой Земли, что идеально для связи и наблюдения. Дозаправка продлит их работу, снижая затраты на замену. Миссия может изменить подход к проектированию спутников, сделав их более ремонтопригодными.