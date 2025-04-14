Google начала тестирование генератора мемов в клавиатуре Gboard

Google работает над функцией создания мемов прямо внутри клавиатуры Gboard.

© Ferra.ru

Она называется Meme Studio и позволяет выбрать картинку и написать подпись. Или вовсе сгенерировать всё автоматически. Звучит весело? Только не на практике.

Android Authority протестировали раннюю версию и остались в шоке: результат получился настолько плохим, что годится разве что для ироничного кринжа. Автоматически выбранные картинки часто не имеют ничего общего с темой, а подписи — банальны и не смешны.

Редактор тоже примитивный: нельзя выбрать шрифт или цвет, только масштабировать и двигать текст. Удивительно, но даже фильтрация срабатывает излишне строго — простые запросы часто блокируются.

Пока кажется, что фича нацелена на совсем не мемную аудиторию. С учетом того, как быстро эволюционирует мем-культура, и насколько важна гибкость форматов, Gboard в нынешнем виде просто не успевает за трендами.

Возможно, Google еще улучшит Meme Studio, но пока это больше повод для фейспалма, чем для смеха.