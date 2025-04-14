В Китае обеспокоены бесконтрольным развитием ИИ в США

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал ТАСС, что Китай обеспокоен бесконтрольным развитием искусственного интеллекта (ИИ) в США.

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По его словам, развитие ИИ в США обусловлено интересами капитала, в результате чего ИИ остался без контроля. К примеру, с 2024 года все чаще происходят случаи, когда чат-боты, например, дают опасные для жизни советы.

«В начале 2025 года мир был потрясен известием о первом в истории взрыве электрического пикапа в Лас-Вегасе, спланированном с использованием ChatGPT. Этот инцидент наглядно демонстрирует, что бесконтрольное развитие технологий может обернуться катастрофой для человеческой цивилизации», — поделился дипломат.

До этого Чжан Ханьхуэй сообщал, что власти Китая пообещали оставить нейросеть DeepSeek открытой. Также он напомнил, что большая часть популярных моделей с открытым исходным кодом на платформе HuggingFace была создана китайскими разработчиками.