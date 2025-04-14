Samsung выпустит первые Android XE очки дополненной реальности

Очки, которые Google демонстрировала на TED2025 и других мероприятиях как прототип Android XR, на самом деле разрабатываются совместно с Samsung.

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Согласно данным The Korea Economic Daily, именно корейская компания собирается выпустить финальный продукт — уже в 2026 году.

Устройства демонстрировались на закрытых событиях Google ещё в конце 2024 года, а на этой неделе в Ванкувере Google вице-президент Шахрам Изади показал прототип вживую. Однако Google не планирует выпускать продукт под своим брендом — релиз возьмёт на себя Samsung.

По данным источников, обе компании «совместно работают» над очками дополненной реальности и показали их на мероприятии XR Unlock в Нью-Йорке. Прототипы оснащены Android XR и демонстрируют интеграцию с голосовыми помощниками, экранной навигацией и камерами.

Также в этом году ожидается запуск XR-шлема Project Moohan от Samsung. Очки могут стать его логическим продолжением — более лёгким и повседневным устройством с фокусом на Android-экосистему и тесной связью с сервисами Google.