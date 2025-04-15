ВТБ может создать в Китае центр ИИ-компетенций

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. ВТБ рассматривает возможность создания в Китае центра компетенций, который займется разработкой технологий для создания "умных" ИИ-устройств. Также центр поможет сформировать базу для дальнейшего развития сегмента ИИ-устройств в России, говорится в сообщении ВТБ.

"Среди задач, которые будет решать центр, может быть разработка различных ИИ-инструментов, он может способствовать созданию ПАКов (программно-аппаратных комплексов) и устройств с привлечением экспертизы китайских научных специалистов, крупных компаний и стартапов. Также речь будет идти об аналитике появляющихся продуктов в сфере ИИ, деятельности стартапов в этой сфере и др.", - отмечается в сообщении.

Однако, существует ряд сдерживающих развитие российского рынка ИИ факторов. Например, дефицит "средств производства" ИИ - видеокарт, графических процессоров и др., которые необходимы для работы моделей, подчеркнули в ВТБ. Также существуют языковой (отсутствие необходимой технической документации на английском языке) и технологический барьеры (развиваемые в Китае технологии требуют адаптации для внедрения в России). Кроме того, сложность представляет отсутствие системной информации о появляющихся в Китае ИИ-устройствах и технологиях, а также юридических механизмов взаимодействия в области высоких технологий, указывают в банке.

Китай сегодня является одним из мировых лидеров в сегменте создания и развития устройств с ИИ. И развитие этого направления в партнерстве с ведущими научными школами и производителями ИТ-систем и устройств (как российскими, так и зарубежными) достаточно целесообразно, добавили в ВТБ.