Samsung представит «самого тонкого монстра автономности» Galaxy M56 5G уже 17 апреля

Samsung представит Galaxy M56 5G уже 17 апреля. В тизерах новинку называют «самым тонким монстром автономности».

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Толщина корпуса устройства составит всего 7,2 мм, что на 30% меньше, чем у прошлогоднего Galaxy M55. Вес, свою очередь, ожидается в районе 180 г.

Samsung не раскрывает емкость батареи, но по традиции линейки M это может быть от 5000 до 7000 мАч. Камера — на 50 Мп, процессор — Exynos 1480, оперативной памяти 8 ГБ. Смартфон работает на Android 15 с One UI и поддерживает ИИ-функции.

Стоит отметить, что если слухи верны, то Galaxy M56 5G имеет все шансы стать одним из самых тонких смартфонов с большой батареей на рынке. И, возможно, главным конкурентом в бюджетном сегменте среди «долгожителей».