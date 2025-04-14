Браузер Microsoft Edge стал быстрее

Microsoft объявила, что браузер Edge стал на 9% быстрее благодаря обновлению до версии 134. Улучшения подтверждены тестами Speedometer 3.0, которые имитируют реальное использование интернета.

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Edge, построенный на движке Chromium (как и Google Chrome), получил ускорение за счёт доработки кода и самого движка. Пользователи заметят, что страницы загружаются быстрее, а взаимодействие с сайтами — например, прокрутка или нажатие кнопок — стало отзывчивее. Microsoft уточняет, что результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и привычек пользователя.

Обновление также продолжает прошлогодний переход Edge на новый интерфейс WebUI 2.0, который заменил React, чтобы повысить производительность. Среди недавних новшеств — защита от scareware (вредоносных поп-апов, пугающих пользователей ложными угрозами) и ограничения для профилей Entra, улучшающие безопасность корпоративных пользователей.