Google Pixel 10 Pro XL станет дороже предшественника

Инсайдер Anthony раскрыл предполагаемые цены на смартфоны Pixel 10.

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Базовая модель сохранит стоимость Pixel 9, тогда как версии Pro изменятся в цене. Все цены линейки выглядят так:

Pixel 10 — $799;

Pixel 10 Pro — $999;

Pixel 10 Pro XL — $1199; Pixel 10 Pro Fold — $1599.

Таким образом, Pixel 10 Pro XL подорожает на $100 по сравнению с прошлогодним Pixel 9 Pro XL, а складной Pixel 10 Pro Fold, наоборот, станет дешевле на $200.

Информация о возможном росте базовой версии не подтвердилась — Pixel 9 уже стоил $799, и Google, судя по всему, сохранит эту планку и в новом поколении.

На промо-изображении можно заметить обновлённый дизайн блока камер. Ожидается, что вся линейка получит чип Tensor G5 и улучшенные ИИ-функции. Официальный анонс может состояться летом — на Google I/O 2025.