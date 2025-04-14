Google Pixel 10 Pro XL станет дороже предшественника

Pixel 10 Pro XL станет дороже предшественника на $100 — раскрыты цены всей линейки
Инсайдер Anthony раскрыл предполагаемые цены на смартфоны Pixel 10.
Базовая модель сохранит стоимость Pixel 9, тогда как версии Pro изменятся в цене. Все цены линейки выглядят так:
- Pixel 10 — $799;
- Pixel 10 Pro — $999;
- Pixel 10 Pro XL — $1199; Pixel 10 Pro Fold — $1599.
Таким образом, Pixel 10 Pro XL подорожает на $100 по сравнению с прошлогодним Pixel 9 Pro XL, а складной Pixel 10 Pro Fold, наоборот, станет дешевле на $200.
Информация о возможном росте базовой версии не подтвердилась — Pixel 9 уже стоил $799, и Google, судя по всему, сохранит эту планку и в новом поколении.
На промо-изображении можно заметить обновлённый дизайн блока камер. Ожидается, что вся линейка получит чип Tensor G5 и улучшенные ИИ-функции. Официальный анонс может состояться летом — на Google I/O 2025.