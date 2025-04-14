Pro-версия смартфона Xiaomi Redmi Turbo 4 получит Snapdragon 8s Gen 4

Вслед за выходом базовой версии Redmi Turbo 4 в январе, Xiaomi готовит к запуску более мощную модель с приставкой Pro.

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Инсайдер Smart Pikachu сообщил, что Redmi Turbo 4 Pro получит аккумулятор ёмкостью 7500 мАч — это станет рекордом для линейки и ещё одним примером использования кремний-углеродной батареи, которая позволяет встраивать большую ёмкость без увеличения толщины корпуса.

Новинка также, по слухам, получит стеклянную заднюю панель и металлическую рамку, что намекает на более премиальный дизайн.

Главная особенность — чип Snapdragon 8s Gen 4, представленный лишь две недели назад. Он позиционируется как упрощённая, но всё ещё мощная версия Snapdragon 8 Gen 3, и Turbo 4 Pro может стать первым смартфоном с этим процессором на рынке.

Ожидается, что презентация в Китае состоится в конце апреля. По данным из базы сертификации, за пределами Китая устройство может выйти под брендом Poco F7, но с менее ёмкой батареей.

Впрочем, если утечки подтвердятся, Turbo 4 Pro станет самым выносливым и сбалансированным «середнячком» Xiaomi в 2024 году.