В Китае пообещали, что нейросеть DeepSeek будет открытой. С таким заявлением выступил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью для ТАСС.

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«Китайская нейронная сеть DeepSeek предоставляет открытый исходный код, способствуя совместному использованию технологий ИИ по всему миру», — заявил дипломат.

Также он напомнил, что большая часть популярных моделей с открытым исходным кодом на платформе HuggingFace была создана китайскими разработчиками.

До этого OpenAI призвала запретить китайскую нейросеть DeepSeek ради национальной безопасности США.

9 марта агентство Reuters писало, что администрация США рассматривает возможность введения запрета на использование китайского чат-бота DeepSeek на правительственных устройствах. По данным издания, американские власти обеспокоены тем, как DeepSeek обращается с данными пользователей, которые, по заявлению компании, хранятся на серверах в Китае.