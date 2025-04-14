Motorola покажет несколько новых серий смартфонов

Motorola объявила о крупном событии 24 апреля, где представит новые смартфоны серий Edge 60 и Razr 60. К уже подтверждённым складным Razr 60 и Razr 60 Ultra присоединятся Edge 60 и, возможно, Edge 60 Pro. Тизеры компании намекают на значительные обновления.

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Razr 60 Ultra, по слухам, получит мощный процессор Snapdragon 8 Elite, что сделает его одним из самых производительных в классе. Edge 60 и Edge 60 Pro, в свою очередь, ориентированы на поклонников классических смартфонов. Ожидается, что Edge 60 Pro будет оснащён продвинутой камерой и ярким OLED-дисплеем с высоким разрешением.

Тизер Motorola показал устройство Edge рядом с Razr. Смартфоны могут получить уникальные цветовые решения, включая яркие оттенки и, возможно, отделку под дерево. Анонс под слоганом «Сделай это культовым» намекает на что-то интересное. Запуск начнётся в Европе и Северной Америке. Подробности станут известны через неделю.