Электромобили оказались бесполезны в борьбе с потеплением

Международная группа ученых из Университета Окленда (Новая Зеландия) и Университета Сямыня (Китай) представила неожиданные выводы о реальном экологическом эффекте электромобилей. Исследование опубликовано в научном журнале Energy.

Команда проанализировала данные из 26 стран за последние 15 лет, учитывая полный жизненный цикл транспортных средств — от производства до утилизации.

Оказалось, что внедрение электрокаров не приводит к сокращению глобальных выбросов углекислого газа — основного фактора антропогенного изменения климата.

В странах, где электричество вырабатывается из угля и нефти, электромобили могут быть даже вреднее традиционных авто.

Для реального экологичного эффекта доля возобновляемых источников энергии в энергосистеме должна достичь 48% (сейчас — около 30%).

«Наш анализ показывает, что экологические преимущества электромобилей полностью зависят от структуры электрогенерации страны», — пояснил соавтор исследования Стивен Полетти.

Работа ставит под вопрос эффективность текущих климатических стратегий, делая акцент на необходимости комплексного подхода к сокращению выбросов.