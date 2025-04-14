Ученые предупредили об экологическом коллапсе

Британские ученые из Университета Лидса пришли к выводу, что даже при оптимистичном сценарии глобального потепления (+2°C) уровень Каспийского моря к 2100 году упадет на 5–10 метров, а при худшем раскладе — на 21 метр. Это грозит экологической катастрофой для региона, где проживает 15 млн человек. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

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Каспийское море — крупнейший в мире замкнутый водоем и ключевая экосистема для каспийской нерпы, белуги, севрюги и других эндемичных видов.

Как показали расчеты, при самом незначительном потеплении площадь моря может сократиться на 112 тыс. квадратных километров, что больше размеров Исландии.

Поскольку многие из наиболее экологически и экономически важных районов расположены на мелководье, это может иметь существенные последствия для биоразнообразия и устойчивости населения региона.

Из-за высыхания Каспийского моря могут сильно пострадать жители его северного побережья, поскольку доходы от рыболовства исчезнут, а суровый климат затруднит другие виды экономической деятельности, включая сельское хозяйство.

Кроме того, Баку, Актау и другие порты окажутся в десятках километров от новой береговой линии, а нефтедобыча в регионе потребует полной перестройки логистики.

Наконец, как и в случае с Аральским морем, пересыхание Каспия способствует образованию токсичных пыльных бурь из-за соли и промышленных загрязнителей на обнажившемся дне.

Исследователи призывали создавать заповедники, инвестировать в мониторинг биоразнообразия и диверсифицировать экономику прибрежных регионов.