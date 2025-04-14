Honor GT Pro получит разогнанную версию процессора Snapdragon 8 Elite

Смартфон HONOR GT Pro может составить конкуренцию игровым моделям вроде RedMagic 10 Air — благодаря прокачанным характеристикам и доступной цене.

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Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что аппарат получит разогнанную версию чипа Snapdragon 8 Elite, возможно даже с максимальной частотой 4,47 ГГц, как у флагманского Galaxy S25 Ultra.

GT Pro также укомплектуют топовой LPDDR5X-памятью (в версии Ultra) и хранилищем UFS 4.1. За автономность отвечает ёмкий аккумулятор с поддержкой 90-ваттной зарядки — быстрее, чем у недавно анонсированного Oppo Find X8s.

Корпус будет выполнен в новом плоском дизайне с металлической рамкой. Внутри разместят симметричные «супербольшие» стереодинамики, а дисплей, судя по утечке, получит относительно широкие рамки.

GT Pro позиционируется как геймерская альтернатива серии Magic7, но вряд ли получит столь же продвинутые камеры и экран. Зато может стать одним из самых мощных и доступных смартфонов для игр в 2025 году.