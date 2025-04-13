Nature: обратная сторона Луны суше обращенной к нам

Китайские ученые из Академии наук КНР, изучив образцы лунного грунта и пород, доставленные с обратной стороны Луны, пришли к выводу, что эта часть нашего спутника может быть значительно суше, чем та, которая постоянно обращена к Земле. Работа опубликована в журнале Nature. В прошлом году Китай стал первой страной, совершившей успешную посадку на обратную сторону Луны. Аппарат Chang'e-6 собрал лунный реголит и вулканические породы в районе бассейна Южный полюс — Эйткен — одного из самых крупных ударных кратеров в Солнечной системе. Ученые получили 5 граммов лунного грунта и выбрали 578 частиц для детального анализа с помощью электронного микроскопа. Оказалось, что содержание воды в образцах составляет менее 1,5 микрограмма на грамм — это нижняя граница по сравнению с образцами с ближней стороны Луны, где уровень воды варьировался от 1 до 200 микрограммов на грамм. Исследователи предполагают несколько возможных объяснений: либо удар, сформировавший кратер Южный полюс — Эйткен, выбросил водосодержащие соединения на ближнюю сторону Луны, либо вода распределена по глубине лунной мантии неравномерно между двумя полушариями. Даже если сухость обратной стороны подтвердится, это не повлияет на планы NASA по освоению Луны. Сейчас все внимание сосредоточено на южном полюсе Луны, где, как предполагается, в теневых кратерах находятся значительные запасы льда — потенциального источника воды для будущих лунных миссий. NASA планирует отправить четырех астронавтов в облет Луны в 2026 году в рамках программы Artemis, а первая высадка в районе южного полюса может состояться не ранее 2027 года. Китай, в свою очередь, нацелен на собственную пилотируемую миссию к Луне к 2030 году.