Российские ученые создали гибридный люминофор на квантовых точках

Ученые из МФТИ и Федерального исследовательского центра проблем химической физики РАН разработали гибридный люминофор на основе квантовых точек. Материал сочетает свойства нанокристаллов и сложных молекул, что открывает возможности для создания нанофотонных устройств нового поколения.

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Люминофор состоит из нанокристаллов фосфида индия, ионов марганца и оболочки из сульфида цинка. В отличие от аналогов, он генерирует три вида излучения: флуоресценцию, фосфоресценцию и замедленную флуоресценцию. Соотношение этих типов можно регулировать, изменяя структуру нанокристаллов. Это позволяет управлять свойствами света, что важно для разработки оптических систем.

Особенность материала — «задержанный» перенос возбуждения, вызванный добавлением марганца. Этот эффект расширяет потенциал применения люминофора в нанофотонике. Например, плотные слои квантовых точек могут стать основой для устройств, манипулирующих излучением с высокой точностью.

Разработка востребована в энергетике, медицине, системах контроля качества и других областях. Люминофоры используются в лампах дневного света, медицинских исследованиях и промышленности. Новый материал может лечь в основу устройств, не имеющих мировых аналогов.