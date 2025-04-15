Новое поколение шлема Apple Vision Pro будет дешевле прошлой версии

Apple работает сразу над двумя новыми поколениями гарнитуры Vision Pro. Как сообщает Марк Гурман (Bloomberg), один из вариантов станет облегчённым и более доступным по цене.

Цель — снизить нагрузку на шею и сделать устройство привлекательнее для широкой аудитории. Текущая модель за $3499 многим кажется слишком громоздкой и дорогой — и, судя по отзывам, не предназначена для длительного ношения.

Второй прототип — профессиональный, с подключением напрямую к Mac. Это позволит снизить задержку до минимума и использовать устройство в чувствительных сферах: хирургии, авиации и симуляторах. Такой вариант напоминает отменённые ранее очки Apple AR, подключаемые к компьютеру.

Окончательная цель Apple — создать полностью беспроводные очки дополненной реальности, пригодные для ношения весь день. Но до этого, как пишет Гурман, ещё годы.

Пока же Apple делает ставку на упрощение и удешевление Vision Pro, чтобы перезапустить интерес к гарнитуре и расширить её аудиторию