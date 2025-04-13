Глобальное потепление угрожает Каспийскому морю

Климатический коллапс угрожает экологии и фауне Каспия, подтверждают исследования ученых.

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«Снижение уровня воды приведет к значительному сокращению среды обитания каспийских тюленей, ограничит доступ осетровых к нерестовым рекам и приведет к потере прибрежных лагун и тростниковых зарослей», – предостерегает пресс-служба британского Университета Лидса.

Эксперты в области климата и экологии бьют тревогу. Исследования, которые проводились научным сообществом под руководством университета, доказывают, что необходимо принять срочные меры для защиты исчезающих видов и здоровья людей от последствий высыхания Каспийского моря.

Снижение уровня воды крупнейшего в мире замкнутого водоема угрожает популяциям осетровых рыб и каспийской нерпы. Глобальное потепление приведет к сокращению площади льдов и сократит ареал обитания осетра. Высыхание угрожает территории размером 112 тысяч кв. км, что больше площади Исландии.

Каспийское море также является глобально важным местом обитания для птиц, мигрирующих между Европой, Азией и Африкой. Исследователи призывают политиков и защитников природы объединить усилия как можно скорее, чтобы спасти мир от экологической катастрофы. На сегодняшний день Каспийское море занимает территорию примерно 1150 на 450 км, его общая площадь составляет 387 тысяч кв. км.

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