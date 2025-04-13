Стало известно о разработке новых кнопочных телефонов Nokia

Похоже, HMD Global готовится к выпуску последней ностальгической серии кнопочных телефонов Nokia до истечения срока действия лицензионного соглашения с финским брендом электроники в 2026 году. Согласно данным инсайдера smashx_60, компания планирует выпустить несколько переизданных версий «кнопочников» Nokia в течение 2025 года. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Предстоящая линейка – это возвращение к началу 2000-х с такими названиями, как Nokia 3510 4G, Nokia 5710XA 4G (2025), Nokia 130 Music (2G), Nokia 150 Music (2G) и Nokia 8310 4G. Это не смартфоны, и они не пытаются ими быть. Это намеренно простые кнопочные устройства, созданные для пользователей, которые либо предпочитают минималистичные телефоны, либо ищут средства цифрового детокса.

HMD уже имеет опыт возрождения классических моделей Nokia, и 5710XA – яркий тому пример. Модель 2022 года выделялась необычным дизайном со встроенными беспроводными наушниками и физическими кнопками управления музыкой. Ожидается, что версия 2025 года сохранит эти особенности, но при этом наконец-то откажется от Micro USB в пользу современного порта USB-C.

Раздел Nokia и HMD начался в 2025 году. HMD уже перестала выпускать смартфоны под брендом Nokia и сосредоточилась на создании собственной идентичности, продвигая новые устройства под своим брендом.