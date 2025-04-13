Google оставит в часах Pixel Watch 4 только беспроводную зарядку

Google готовит к выпуску Pixel Watch 4, и, согласно утечкам, смарт-часы получат заметные изменения. Главная новость — отказ от контактных пинов для зарядки, которые использовались в Pixel Watch 2 и 3. Вместо них Google, вероятно, перейдет на беспроводную зарядку.

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Пины, или небольшие металлические контакты, обеспечивали быструю зарядку, но часто требовали точного позиционирования часов на док-станции. Утечки от 91mobiles и OnLeaks показывают, что Pixel Watch 4 станет чуть толще — 14,3 мм против 12,3 мм у предшественника. Это может намекать на увеличенную батарею, что решило бы проблему скромной автономности прошлых моделей. Также появились два новых выступа рядом с динамиком, возможно, кнопки или сенсоры, но их назначение пока неизвестно.

Дизайн останется узнаваемым, с круглым циферблатом и тонкими рамками. Ожидается, что часы выйдут в двух размерах — 41 мм и 45 мм — вместе с серией Pixel 10 в конце 2025 года. Если Google выберет стандарт Qi для зарядки, это упростит использование сторонних аксессуаров. Однако, как показывает опыт Apple Watch, отсутствие пинов не всегда означает универсальность. Подробности станут яснее ближе к анонсу.