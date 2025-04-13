Человекоподобный робот Unitree на видео побоксировал с человеком

Производитель роботов Unitree Robotics сообщил о проведении необычного мероприятия Unitree Fist King: Awakening. В рамках этого события, которое запланировано примерно через месяц, на ринге сойдутся два человекоподобных робота для боксерского поединка. Анонс был опубликован на странице компании в социальной сети X (Twitter).

Вместе с сообщением о предстоящем бое, Unitree представила короткое видео, демонстрирующее тестовые спарринги. Ролик показывает, как модель Unitree G1 сначала отрабатывает удары на человеке, а затем сражается с аналогичным роботом. На видео заметно, что плавность и быстрота движений машин пока уступают профессиональным боксерам. Невысокая скорость реакции, проблемы с устойчивостью и ограниченная маневренность в уклонении от атак бросаются в глаза. В реальном бою с человеком у подобного робота, вероятно, не было бы шансов на победу. Однако состязание двух таких механических бойцов обещает стать захватывающим зрелищем.

Точная дата проведения роботизированного боксерского матча пока не разглашается. Известно лишь, что до события остается около месяца, и оно будет транслироваться в прямом эфире. Компания также не объявила официально, какие именно модели роботов выйдут на ринг. Вероятно, речь идет о G1, которые ранее демонстрировали навыки кунг-фу. Однако, наблюдается заметная разница между движениями G1 в показательных выступлениях по кунг-фу и на боксерской тренировке. В качестве альтернативы, в поединке может принять участие более совершенный робот Unitree H1, являющийся на данный момент флагманским продуктом компании.