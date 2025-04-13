Ученые нашли скрытый «природный интернет», который находится под угрозой

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, раскрывает, как природа работает подобно огромной сети обмена информацией.

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Ученые под руководством доктора Ульриха Брозе из Немецкого центра интегративных исследований биоразнообразия (iDiv) и Йенского университета называют эту систему «Интернет природы». Оно показывает, что не только пища и энергия, но и сигналы — запахи, звуки, свет — управляют поведением животных, растений и микробов. Это открытие может перевернуть экологическую науку и помочь лучше защищать природу.

Что такое природный «интернет»?

Экосистемы — это не просто цепочки, где один вид ест другой. Это сложные сети, где виды обмениваются информацией. Например, волк чует следы лося и меняет маршрут, а лось, заметив опасность, прячется. Гиена видит кружащего грифа и идет за ним, зная, что там может быть еда. Даже растения реагируют на свет или температуру, а пауки строят паутины там, где больше насекомых. Эти сигналы — как сообщения в интернете — помогают видам выживать и поддерживать баланс.

Исследователи выделили три типа сигналов:

трофические связи, которые связаны с пищей. Например, хищник ищет добычу по следам, а жертва убегает, чуя угрозу.

чистые информационные связи — виды, не взаимодействующие напрямую, обмениваются подсказками. Гиена и гриф — классический пример.

экологические связи, где реакция на окружающую среду, вроде мотыльков, летящих на свет, или хамелеонов, меняющих цвет под фон.

«Понимание процессов в экосистемах без учета потока информации через Интернет природы было бы похоже на попытку понять, куда и почему товары отправляются в человеческих обществах без учета Интернета», — объясняет Ульрих Брозе, первый автор исследования.

Почему это важно?

Раньше экологи изучали пищевые сети — кто кого ест или опыляет. Но это лишь часть картины. Интернет природы добавляет слой: как информация влияет на поведение и стабильность экосистем. Например, если пожар разрушает лес, виды, обменивающиеся сигналами, могут быстрее найти безопасное место. Если сигналы пропадают, система рушится, даже если еда есть.

«Учет Интернета природы изменит наше восприятие того, как животные, растения и микробы действуют в живом мире», — говорит Брозе.

Особенно тревожит, что люди нарушают эти сети. Шум от дорог заглушает лягушек, искусственный свет сбивает мотыльков, а химикаты мешают запахам, которыми муравьи координируют работу. Это не просто разрушает среду обитания — это ломает «язык» природы.

«Дорожное движение и промышленные сооружения мешают вибрационным сигналам, которые муравьи используют для координации», — отмечает соавтор Мириам Хирт.

Исследование показывает, что если сигналы теряются, виды не могут найти пищу, размножаться или избегать опасности. Ученые предлагают защищать не только леса и реки, но и «информационные пути» — звуки, запахи, световые ритмы. Это может изменить подход к сохранению природы.

Понимание этой связи позволит предсказывать, как экосистемы реагируют на изменения, вроде глобального потепления или вырубки лесов. Новые инструменты, такие как аудиопейзажи (записи звуков природы) или карты вибраций, помогут следить за сигналами. Например, если лягушки перестают квакать из-за шума, это сигнал тревоги для ученых.

Исследователи призывают пересмотреть экологические модели. Защита природы должна включать сохранение ее голосов. Это значит меньше шума, света и химикатов, чтобы муравьи, птицы и даже микробы могли «общаться».