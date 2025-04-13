Неизвестный объект на территории «Зоны 51» нашли с помощью Google Maps

На территории секретной базы «Зона 51» с помощью сервиса Google Maps было обнаружено треугольное сооружение с бетонным основанием, дорога вокруг него покрыта грунтом.

Военные эксперты предположили, что найденный неизвестный объект может быть диспетчерской вышкой, контролирующей воздушные движения. Официальной информации от ЦРУ об этом строении нет.

Обозначенная зона является Невадским испытательным тренировочным полигоном, который используется для тренировок американских военнослужащих. Правительство США признало его существование в 2013 году, передает Общественная служба новостей.

28 сентября 2024 года во время полета из Тель-Авива в Москву Пилоты российского авиарейса Red Wings обнаружили неизвестный объект в воздухе — шар-зонд, который находился слева от самолета в районе Республики Дагестан. Однако командир воздушного судна решил продолжить полет, заявив, что угрозы для безопасности путешествия нет.

В городе Химки жители наблюдали в ночном небе неизвестный объект, который был похож на огненный луч. Некоторые россияне, ссылаясь на «хвост», предположили, что видели комету, другие склоняются к версии с метеорами.