Киберполиция МВД попросила россиян срочно обновить WhatsApp

Россиянам необходимо обновить мессенджер WhatsApp для Windows из-за серьезной уязвимости, позволяющей хакерам маскировать вирусы под безопасные приложения. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В УБК МВД отметили, что разработчики мессенджера предупредили о серьёзной уязвимости в версии WhatsApp для Windows (CVE-2025-30401). Она связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы.

«Злоумышленник может отправить вредоносное ПО как безопасный документ или картинку. При открытии такого файла внутри WhatsApp вредоносная программа может запуститься незаметно», — сказано в сообщении киберполиции.

Уязвимость устранена в обновлении 2.2450.6.

В УБК МВД призвали пользователей срочно обновить приложение, не открывать вложения от незнакомцев, а также следить за новостями безопасности и включить автоматическое обновление программ.

Это не первый случай, когда в WhatsApp появляются уязвимости. Ранее вложения с расширениями .py и .php могли запускаться без предупреждений, если на компьютере был установлен Python. Кроме того, в 2024 году фиксировались случаи установки шпионских программ Graphite и Pegasus через уязвимости WhatsApp.