Как отсутствие жизни на других планетах меняет науку

С древности люди размышляют, одни ли мы во Вселенной. В XX веке с развитием астрономии и космических миссий этот вопрос перешел из разряда философских в научные. Однако, несмотря на десятилетия поисков, мы до сих пор не нашли ни одного убедительного доказательства жизни за пределами Земли.

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Но, как утверждает международная группа ученых в исследовании, опубликованном в Astronomical Journal, само отсутствие находок — это тоже важная информация.

Что они выяснили?

Исследование показывает, что если ученые не обнаружат следов жизни (так называемых биосигнатур) на 40–80 экзопланетах земного типа, это позволит с высокой уверенностью утверждать: жизнь встречается на менее чем 10–20% подобных миров во Вселенной.

Иными словами, даже «ничего» может стать границей знаний. Мы впервые получим верхний предел распространенности жизни, а это — большой шаг вперед. Ведущий автор, астробиолог Даниэль Ангерхаузен из ETH Zurich и Института SETI (США), подчеркивает:

«Даже если мы не найдем жизнь, мы, наконец, сможем количественно оценить, насколько редкими — или распространенными — на самом деле могут быть планеты с обнаруживаемыми биосигнатурами».

Биосигнатуры — это индикаторы биологических процессов, например, кислород, метан или другие газы, которые на Земле вырабатываются живыми организмами. Их наличие в атмосфере экзопланеты может указывать на возможную жизнь. Однако важно различать биосигнатуры от тех же веществ, которые могут появиться без участия живых организмов — иначе легко ошибиться.

Почему это важно сейчас?

Скоро начнут работу крупные научные миссии: американская Обсерватория обитаемых миров (HWO) и европейский проект LIFE (Large Interferometer For Exoplanets). Они будут специально изучать атмосферы экзопланет в поисках биосигнатур. Эти миссии как раз смогут собрать нужное количество данных — от 40 до 80 планет — чтобы применить подход, предложенный в исследовании.

Метод основан на статистическом моделировании, а значит, он чувствителен к ошибкам в наблюдениях. Пропуск даже одной биосигнатуры может исказить всю картину. Ангерхаузен предупреждает:

«Если мы не будем осторожны и будем слишком уверены в своих способностях идентифицировать жизнь, даже крупное исследование может привести к вводящим в заблуждение результатам».

Поэтому ключевым становится не только количество наблюдаемых планет, но и надежность инструментов и анализа данных.

Исследователи подчеркивают, что неопределенность — не враг науки, а ее часть. Если подходить к ней с правильными вопросами и методами, можно извлечь ценные знания. Даже если ближайшие миссии не найдут инопланетную жизнь, они помогут нам понять, насколько уникальна Земля — или, наоборот, насколько часто встречается жизнь во Вселенной.