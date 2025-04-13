Загадочные мумии из Сахары перевернули представление о происхождении человека

Археологи из Института Макса Планка в Германии сделали неожиданное открытие на территории современной Ливии. Они обнаружили два мумифицированных скелета, возраст которых составляет около семи тысяч лет. Эти останки принадлежат ранее неизвестной группе древних людей, существовавшей в период Зеленой Сахары.

© Римский университет Ла Сапиенца

Ранее считалось, что древние обитатели Зеленой Сахары активно взаимодействовали с группами из субсахарской Африки и Ближнего Востока. Однако исследование показало, что найденное сообщество было генетически обособленным. ДНК-анализ мумий выявил минимальное количество генов неандертальцев, что отличает их от древних людей, населявших территории за пределами Африки.

Исследователи считают, что изолированный генетический состав древних жителей региона мог быть следствием отсутствия продолжительных контактов с мигрирующими народами. Вместо культурного и генетического смешения происходил обмен знаниями, в частности в области аграрной практики. Установлено, что около 7–8 тысяч лет назад они начали пасти скот благодаря благоприятным условиям Зеленой Сахары.

ДНК мумий имеет связь с древними охотниками-собирателями, населявшими Марокко около 15 тысяч лет назад. Однако их генетическая линия в первозданном виде больше не встречается среди современных людей. При этом исследование показало, что их наследие все же присутствует в генетическом составе современных североафриканцев.

Исследование опровергло гипотезу о миграции ближневосточных земледельцев в регион. Вместо переселения и генетического смешения скотоводство распространялось благодаря передаче знаний. Ученые считают эту находку значимой для изучения истории населения Северной Африки, передает Daily Mail.

Ранее ученые нашли черный саркофаг возрастом более миллиона лет. Саркофаги использовались для захоронений местных правителей.

Другие исследователи нашли на вершине пирамидальной конструкции в Сальвадоре керамических кукол возрастом 2,4 тысячи лет, которые использовались для ритуалов. Одной из самых интересных черт найденных марионеток являются их лица.