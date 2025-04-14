На греческом острове нашли театр возрастом 2700 лет

На греческом острове Лефкада археологи обнаружили древнегреческий театр, который долгое время оставался неизвестным. Раскопки на холме Кулмос, начатые в 2015 году, подтвердили существование амфитеатра с рядами сидений, оркестровой площадкой и опорными стенами сцены. ​Сообщается в пресс-релизе Министерства Культуры Греции.

© Министерство культуры Греции

Раскопки выявили кавею (зрительный зал) с 21 рядом сидений, вероятно, разделенных горизонтальным проходом — диазомой, над которой располагались еще три ряда. Археологи нашли боковые стены кавеи, расстояние между которыми составляло от 20 до 28 метров. Хотя строительство театра, судя по всему, не было завершено, исследователи подсчитали, что он мог вмещать около 3500 зрителей. Если бы строительство было завершено, вместимость достигала бы 10 000–11 000 человек.

Особое внимание привлекла орхестра — круглая площадка диаметром 16,65 метра (примерно 54 фута), высеченная в скале и окруженная каменной рамой. Это место использовалось для выступлений хора и актеров. Были также обнаружены фрагменты сценической зоны: части песчаниковых колонн и архитравов, принадлежавшие ионическому фасаду лоджии (внешней галереи), которую когда-то поддерживали 16 колонн, с пандусами по бокам.

Одним из самых впечатляющих открытий стали три каменных трона с резными украшениями — дельфинами, птицами и лапами львов. Такие сиденья, вероятно, предназначались для почетных гостей — священнослужителей или городских чиновников.

Судя по следам, театр, возможно, изменялся со временем, но в итоге был заброшен. Это произошло после основания в 31 году до н. э. римским императором Августом нового города — Никополя, куда переселили жителей Лефкады. После упадка древнего полиса здания, включая театр, частично разобрали, использовав их как строительный материал.

Несмотря на ущерб от сельскохозяйственной деятельности и времени, нижние части театра сохранились хорошо. Уже завершено исследование по сохранению памятника, предложена программа совместного финансирования, а проект ожидает одобрения для включения в государственную программу культурного развития Греции.