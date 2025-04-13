NYP: Медиевист Кессель обнаружил утерянный фрагмент 1750-летней Библии

Вечерняя Москва

Исследователь Австрийской академии наук Григорий Кессель, изучая древний сирийский перевод Библии, обнаружил ранее неизвестный ее фрагмент. Об этом сообщает The New York Post.

Медиевист обнаружил утерянный фрагмент 1750-летней Библии
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Обнаружено, что 1500-летний текст содержит скрытую главу Библии, спрятанную под тремя слоями более поздних надписей, превращая документ в двойной палимпсест.

Источник Кесселя был выявлен дважды: сначала с помощью ультрафиолетовой фотографии и современных технологий, а затем медиевистом, анализировавшим Матфея 12.

До недавнего времени были известны три версии этой главы. Кессель обнаружил четвертый перевод, датируемый третьим веком нашей эры, который был скопирован в четвертом веке и является самым древним из известных на сегодняшний день.

Директор Института средневековых исследований OeAW Клаудия Рапп отметила, что технологический прогресс ускоряет и упрощает исследования и открытия, делая их более эффективными, передает The New York Post.

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