Медиевист обнаружил утерянный фрагмент 1750-летней Библии

Исследователь Австрийской академии наук Григорий Кессель, изучая древний сирийский перевод Библии, обнаружил ранее неизвестный ее фрагмент. Об этом сообщает The New York Post.

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Обнаружено, что 1500-летний текст содержит скрытую главу Библии, спрятанную под тремя слоями более поздних надписей, превращая документ в двойной палимпсест.

Источник Кесселя был выявлен дважды: сначала с помощью ультрафиолетовой фотографии и современных технологий, а затем медиевистом, анализировавшим Матфея 12.

До недавнего времени были известны три версии этой главы. Кессель обнаружил четвертый перевод, датируемый третьим веком нашей эры, который был скопирован в четвертом веке и является самым древним из известных на сегодняшний день.

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