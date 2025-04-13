Первая солнечная электростанция открыта в Чернобыльской зоне отчуждения

Первую солнечную электростанцию открыли в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, ее слова приводит "РБК-Украина".

Министр отметила, что мощность первой солнечной электростанции составляет 763 кВт, площадь застройки - почти четыре тысячи квадратных метров. По словам Гринчук, эта территория подходит для развития проектов возобновляемой энергетики - солнечной и ветровой генерации. В декабре прошлого года Гринчук заявляла, что Украина намерена получить через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) почти €7 млн на развитие Чернобыльской зоны отчуждения.

4 апреля пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщала, что страна совместно с Францией рассматривает возможность запуска новых проектов по возобновляемой энергетике в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Ряд французских компаний отметил большой потенциал для развития зеленой энергетики на территории Чернобыльской зоны отчуждения.