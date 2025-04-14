Крупнейший в мире айсберг потерял 120 квадратных километров площади

Самый крупный в мире айсберг А23а уменьшился почти на 4%. Он потерял 120 квадратных километров площади. Огромная глыба льда откололась от айсберга в южной части моря Скоша, сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

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Сам айсберг несколько недель назад сел на мель в 80 км к югу от острова Южная Георгия и пока продолжает там находиться.

Ученые следят за айсбергом в течение ряда лет. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году, но больше 30 лет провел на мели. В момент образования его площадь достигала более 4 тысяч квадратных километров.

Недавно айсберг начал двигаться. В ноябре 2023 года он оказался на чистой воде и стал дрейфовать в северном направлении. К середине января 2025 года он приблизился к острову Южная Георгия. Это вызвало беспокойство ученых. Они опасались, что гигантская ледяная глыба может нанести урон местным экосистемам. Но до острова айсберг пока не добрался, снова сев на мель.

Ученые заявили, что теплая вода и течения будут разрушать айсберг. В конечном итоге он распадется на более мелкие фрагменты и растает.

Айсберги такого размера встречаются относительно редко. Но их появление не связано с глобальным потеплением. Ученые связывают их с естественным циклом жизни ледников. Айсберги влияют на морские экосистемы. В процессе таяния в воду попадают ценные питательные вещества.