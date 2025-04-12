В работе WhatsApp* произошел масштабный сбой

В субботу, 12 апреля, в работе мессенджера WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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По данным сервиса, наблюдается большое количество жалоб по всему миру. Оповещения в мессенджере не приходят, сообщения в группы не отправляются, звонки сбрасываются.

Ранее, 10 марта 2025 года, мессенджер WhatsApp* прекратил поддержку устаревших устройств, включая смартфоны на Android 4.4 KitKat и более ранних версиях, а также iPhone 6/6 Plus.

Решение связано с несовместимостью современных обновлений приложения с устаревшими операционными системами. В список неподдерживаемых моделей смартфонов вошли Samsung Galaxy S3, Motorola Moto G 1-го поколения и другие.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.