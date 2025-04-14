В Египте нашли руины неизвестного города возрастом 3400 лет

Археологи обнаружили в Египте остатки крупного города возрастом 3400 лет. Он был построен во времена Нового царства. Ученые предположили, что его основал отец фараона Тутанхамона и позднее достроил Рамсес II.

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Руины поселения нашли на севере Египта, на скалистом хребте между Средиземным морем и озером Марьют. Раньше считалось, что первыми этот участок населили греки около 332 года до нашей эры, а до этого времени он был необитаемым.

Город существовал около 1550-1070 гг. до н.э. Ученые пока не установили, насколько велик он был. Но четкая структура сохранившихся построек указывает на значительный масштаб.

При проектировании улиц был предусмотрен отвод поверхностных вод и защита зданий от эрозии. Археологи нашли остатки храма, построенного Рамсесом II, и погребальные часовни.

Одной из наиболее интересных находок стал фрагмент кувшина-амфоры с сохранившимся штампом. На нем было выгравировано имя Меритатон дочери фараона Эхнатона (правил с 1349 по 1336 год до н.э.) и Нефертити. Эхнатон известен тем, что попытался провести религиозную реформу и заменить многобожие единобожием. Но уже при его сыне его нововведения были отменены.

Амфора указывает на производство вина в королевском поместье. Виноградники располагались на окраинах Египта. Ученые продолжают раскопки, чтобы больше узнать о древнем поселении, сообщает Antiquity.

Ранее стало известно, что археологи обнаружили в Египте лагерь золотоискателей. Его возраст составил более 3 тысяч лет. Также были найдены остатки предприятий по добыче и переработке золота, дома шахтеров, мастерские, культовые сооружения и административные здания. Археологи обнаружили более 600 глиняных черепков с надписями на разных языках.