Samsung показала смартфон, который называет «самым тонким монстром»

Компания Samsung анонсировала новый среднебюджетный смартфон Galaxy M56, который поступит в продажу в Индии 17 апреля. Об этом сообщает портал GSMArena.

По заявлениям Samsung, Galaxy M56 — это «самый тонкий монстр», который предлагает емкий аккумулятор при толщине и весе всего 7,2 мм и 180 г соответственно.

Подробные характеристики Samsung Galaxy M56 пока не раскрываются. Официально известно лишь, что новинка предложит 12-мегапиксельную селфи-камеру с поддержкой записи HDR-видео. Основная камера на 50 Мп дополнена ультраширокоугольной 8-мегапиксельной камерой и макромодулем с разрешением 2 Мп.

Экрану, который стал на 33% ярче, приписывают защиту закаленным стеклом Gorilla Glass Victus. Также Samsung подтвердила поддержку смартфоном упрощенных ИИ-функций в рамках пакета «Смарт-функции», среди которых удаление объектов на фото и другие.

Согласно утечке из базы Geekbench, Galaxy M56 получит фирменный чип Exynos 1480, дополненный 8 ГБ оперативной памяти, и операционную систему Android 15.

Более подробные характеристики и стоимость смартфона будут объявлены позднее. Появится ли Samsung Galaxy M56 в России, неизвестно.