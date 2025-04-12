Пользователи смартфона Samsung пожаловались на тряску камеры

Владельцы флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra пожаловались на форумах на тряску камеры по неизвестной причине. Об этом сообщает портал Android Authority.

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Согласно источнику, пользователи Samsung Galaxy S25 Ultra жалуются на Reddit, в соцсети X (ранее Twitter) и на форуме Samsung Community на тряску и вибрацию новой ультраширокоугольной камеры на 50 Мп. Проблема возникает при переключении на эту камеру, что делает ее использование практически невозможным. Причем тряска встречается не только в стандартном приложении камеры, но и в сторонних сервисах, включая Snapchat, что вызвало вопросы о характере неисправности.

Некоторые пользователи посчитали, что это из-за оптической стабилизации изображения, однако для этой камеры технология не предусмотрена, что исключает предполагаемую причину. В Android Authority считают наиболее вероятной аппаратную проблему с фокусировкой, хотя некоторые пользователи подчеркнули, что неполадки появились после обновления программного обеспечения.

Часть пользователей затронутых устройств обратились в авторизованные сервисные центры, где им заменили поврежденные камеры. Это указывает на физическую неисправность модуля. В чем была причина тряски, Samsung не сообщает.