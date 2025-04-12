Пользователи смартфона Samsung пожаловались на тряску камеры

Владельцы флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra пожаловались на форумах на тряску камеры по неизвестной причине. Об этом сообщает портал Android Authority.
Согласно источнику, пользователи Samsung Galaxy S25 Ultra жалуются на Reddit, в соцсети X (ранее Twitter) и на форуме Samsung Community на тряску и вибрацию новой ультраширокоугольной камеры на 50 Мп. Проблема возникает при переключении на эту камеру, что делает ее использование практически невозможным. Причем тряска встречается не только в стандартном приложении камеры, но и в сторонних сервисах, включая Snapchat, что вызвало вопросы о характере неисправности.
Некоторые пользователи посчитали, что это из-за оптической стабилизации изображения, однако для этой камеры технология не предусмотрена, что исключает предполагаемую причину. В Android Authority считают наиболее вероятной аппаратную проблему с фокусировкой, хотя некоторые пользователи подчеркнули, что неполадки появились после обновления программного обеспечения.
Часть пользователей затронутых устройств обратились в авторизованные сервисные центры, где им заменили поврежденные камеры. Это указывает на физическую неисправность модуля. В чем была причина тряски, Samsung не сообщает.