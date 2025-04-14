Перечислены получившие Android 16 смартфоны

Журналисты издания GizmoChina перечислили смартфоны, на которые уже можно установить Android 16. Список доступен на сайте медиа.

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Авторы портала отметили, что многие производители смартфонов еще не выпустили для своих устройств стабильную версию Android 15, тогда как бета-версию Android 16 уже можно загрузить на ряд девайсов. По состоянию на начало апреля 2025 года новая операционная система (ОС) доступна для смартфонов Google, Xiaomi и OnePlus.

Предварительную версию ОС можно загрузить для Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL и 9 Pro Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro и Pixel 8a, Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel 7a, Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a. В список также попали Xiaomi 15 и 14T Pro, а также OnePlus 13.

Android 16 находится на этапе тестирования с ноября 2024 года. В мае Google должна анонсировать ОС, публичный релиз системы состоится летом. Журналисты объяснили, что новая система появилась на устройствах Google, Xiaomi и OnePlus, так как эти производители присоединились к программе раннего доступа.

В заключении авторы заметки подчеркнули, что бета-версия Android 16 имеет большое количество ошибок и предназначена для продвинутых пользователей и разработчиков. Поэтому ее установка может привести к снижении производительности телефона.

Компания Google представила третью бета-версию Android 16 в марте. По большей части эта версия ОС была посвящена улучшениям для людей с ограниченными возможностями.