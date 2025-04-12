SpaceX запустила ракету со спутниками для нужд разведки США

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция старта ведется на странице компании в X.

Запуск ракеты в рамках миссии NROL-192 был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 08:26 по времени восточного побережья (15:26 мск). Еще один подобный запуск запланирован на 19 апреля.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются.