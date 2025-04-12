На Ангаре нашли изготовленные с помощью сварки артефакты I тысячелетия

Ученые Сибирского федерального университета обнаружили орудия труда, фрагменты кожаных поясов с железными нашивками в могильнике Пинчуга-6 на севере Красноярского края, который датируется III - IV веками нашей эры.

Находки говорят о том, что мастера владели первичными навыками сварки, сообщает пресс-служба СФУ.

"Ученые из лаборатории археологии Енисейской Сибири Сибирского федерального университета (город Красноярск) обнаружили разнообразные орудия труда, изготовленные из железа, в могильнике Пинчуга-6. Памятник датируется III - IV веками нашей эры. По словам исследователей, ножи, тесла, скребки для обработки шкур животных и миниатюрные молотки для изготовления ювелирных изделий были созданы древними мастерами под влиянием культурных традиций народов хунну (гуннов). Также в могильнике были найдены пояса, декорированные железными выпуклыми нашивками с помощью простейших сварочных технологий, что уникально для Сибири", - говорится в сообщении.

Фрагменты кожаных поясов, декорированных рядами круглых железных нашивок, с приваренной петелькой для крепления на обратной стороне, обнаруженные в могильнике, дают основание предположить, что мастера владели первичными навыками сварки в кузнечном горне.

"По словам ученых СФУ на сегодняшний день это единственный известный пример использования довольно трудоемких сварочных технологий во II - V веках нашей эры в регионе. В абсолютном большинстве случаев мастера просто нашивали металлический декор на кожаную или текстильную основу пояса", - пояснили в СФУ.

В захоронениях были найдены украшения, сделанные из резцов лося и подвески из таранных костей кабарги. В другом захоронении специалисты также обнаружили кузнечный лом и незаточенные заготовки железных ножей - вероятно, это было частью обряда кремации.

"Умершего мастера кремировали вместе со всем его скарбом. Очевидно, кузнецы пользовались уважением, в них видели "родство" с потусторонними силами. Предполагалось, что кузнецы и после смерти будут продолжать свою работу, а значит, им понадобится инструмент, чтобы завершить то, что не успели при жизни", - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника лаборатории археологии Енисейской Сибири СФУ Полины Сенотрусовой.

Могильник Пинчуга-6 находится в нижнем течении реки Ангары в Красноярском крае. Его исследование началось в 2018 году. Хунну - кочевой народ, создавший в конце III века до нашей эры на территории северного Китая и южных регионов Сибири кочевое государство. Считается, что после его падения часть этого народа ушла на запад, где смешались с местными народами и стала известна в Европе под именем гуннов.