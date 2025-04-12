В Москве создали учебную модель лунной базы

Инновации для освоения космоса: в Москве создан учебная модель лунной базы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что она не имеет аналогов и помогает изучать биологию, физику, математику, программирование, основы схемотехники и проектную деятельность.

По словам Собянина, московские предприятия ежегодно наращивают темпы производства и расширяют ассортимент. Столица является центром ракетно-космической отрасли России. Здесь работают более 40 НИИ, научно-технических центров, лабораторий и компаний-производителей.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. 64 года назад состоялся первый полёт человека в космическое пространство. Советский космонавт Юрий Гагарин провёл в космосе 108 минут, облетев Землю один раз.