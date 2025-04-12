Названы десять гаджетов Apple, которые выйдут в 2025 году

Портал MacRumors составил подборку из десяти предстоящих гаджетов Apple, которые будут представлены в 2025 году.

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Компания Apple планирует представить ряд значимых новинок до конца 2025 года. Среди ожидаемых продуктов выделяются смартфоны серии iPhone 17. В линейку войдут четыре модели: базовый iPhone 17, флагманские 17 Pro и 17 Pro Max, а также совершенно новый и сверхтонкий iPhone 17 Air, который заменит Plus-версию.

Также ожидается выход сразу трех моделей Apple Watch: Apple Watch Series 11 с функцией измерения артериального давления, Watch Ultra 3 и Watch SE с пластиковым корпусом.

Единственными новыми наушниками станут AirPods Pro 3, которые предложат новый дизайн, улучшенные качество звучания, активное шумоподавление и новые датчики здоровья.

Среди прочего Apple обновит компьютер Mac Pro, который оснастят фирменным чипом M4, а также осенью представит MacBook Pro на базе еще не вышедшего чипа M5.

Кроме того, Apple готовит сразу несколько домашних устройств, среди которых приставка Apple TV 4K с улучшенным процессором для поддержки ИИ-системы Apple Intelligence и игр консольного уровня, а также колонка HomePod mini.

Наконец, последним гаджетом Apple в 2025 году станет геометка AirTag 2 с расширенным покрытием и громким динамиком благодаря новому чипу сверхширокополосной связи.

Также ожидаются крупные программные обновления: iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12 и macOS 16. Их анонс состоится уже в рамках конференции WWDC 2025 в середине июня.