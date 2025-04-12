Назван год, когда человечество станет суперцивилизацией

Человечество может достигнуть уровня суперцивилизации не раньше 2371 года, пишет агентство «Кулик». Отмечается, что ученые пришли к такому выводу на основе теории российского специалиста Николая Кардашева. Для расчетов они применяли модель Карла Сагана.

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В этом году, как ожидается, человечество наладит межпланетные путешествия и сможет обрести новую форму энергии — солнечную. При этом одна из причин, которая спровоцирует скачок к суперцивилизации — ухудшение условий жизни на Земле и риск вымирания.

Ранее сообщалось, что человечество рано или поздно будет уничтожено пандемией, ядерной войной или крупным метеоритом. Отмечалось, что есть множество других вариантов, однако каждый из них менее вероятен, чем вышеперечисленные.

Как считают ученые из NASA и японского Университета Тохо, любая жизнь на нашей планете через 1 млрд лет будет невозможна, так как с нее пропадет кислород. Исследователи 400 тысяч раз запускали специальную программу, чтобы определить точную дату, и выяснили, что это будет 1 000 002 021 год.

По словам ученых, к кислородному апокалипсису приведут аномальные солнечные процессы. Они сочли, что, скорее всего, озоновый слой атмосферы будет разрушен, из-за чего кислород постепенно испарится.