Oppo выпустила внешний аккумулятор с поддержкой iPhone

Oppo выпустила новый аксессуар — Magnetic Energy Card Air, компактный внешний аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который привлек внимание своей ценой в 149 юаней (около $ 20). Этот гаджет создан для беспроводной зарядки и совместим с новыми смартфонами Oppo, такими как Find X8s, X8s+ и X8 Ultra, а также с iPhone благодаря магнитам MagSafe.

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Толщина новинки всего 8,8 мм, а вес — 120 г, что делает её удобной для ношения в кармане. Корпус из алюминиевого сплава, а технология NTC помогает контролировать температуру, предотвращая перегрев. Устройство оснащено USB-C портом для зарядки самой «банки» (12 Вт) и подключённых устройств (до 10 Вт). Четыре светодиода показывают уровень заряда.

Magnetic Energy Card Air не привязана к экосистеме Oppo, что делает её универсальной. Это редкий случай, когда бренд предлагает кроссплатформенное решение. Пока устройство доступно только в Китае.