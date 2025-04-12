Экосистему тысячелетних «зомби» нашли внутри Земли

В рамках международного проекта Deep Carbon Observatory ученые из 52 стран обнаружили колоссальную экосистему, скрытую на многокилометровой глубине. Ее биомасса оценивается в 15-23 млрд тонн, а объем превышает 2 млрд кубических километров.

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Большинство обитателей этой «подземной вселенной» — микробы, одноклеточные организмы и круглые черви-нематоды. Они существуют в условиях экстремальных температур и давления, получая энергию не от Солнца, а через химические реакции с минералами горных пород. Их метаболизм замедлен до предела: они почти не двигаются, редко размножаются и обновляют клетки раз в столетия.

Как отметил микробиолог из Университета Орегона Рик Колвелл, жизнь некоторых «зомби» длится тысячелетия. По его словам, они словно впали в многовековую спячку, пробуждаясь лишь при землетрясениях или сдвигах тектонических плит.

Уточняется, что обнаружить подземный мир ученые смогли при бурении глубочайшей скважины. Докапываться до глубинных жителей пришлось около 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Китае обнаружены останки неизвестных науке пернатых динозавров.