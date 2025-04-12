ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в мире

В марте 2025 года приложение ChatGPT впервые стало лидером мирового рейтинга загрузок, обойдя таких гигантов, как Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и TikTok. Согласно данным аналитиков Appfigures, количество его установок в марте 2025 года выросло на 28 % по сравнению с февралем, достигнув 46 млн за месяц. Для OpenAI этот период стал рекордным с момента запуска сервиса.

Instagram, лидировавший в январе и феврале, опустился на вторую позицию, а TikTok занял третье место в магазинах App Store и Google Play. Резкий рост популярности ChatGPT связывают с масштабными обновлениями: улучшенная генерация изображений позволила создавать вирусные арты в стиле Studio Ghibli, а ослабление модерации визуального контента и модернизированный голосовой режим привлекли новую аудиторию. Однако эксперты считают, что успех обусловлен не только техническими новшествами.

«Складывается впечатление, что слово ChatGPT становится глаголом, таким же, каким стал Google в 2000-х. Многие уже говорят не искусственный интеллект, а просто ChatGPT», — отметил основатель и генеральный директор Appfigures Ариэль Михаэли.

По его словам, даже активность конкурентов вроде Grok и DeepSeek не смогла переломить тренд: аудитория по-прежнему массово скачивает ChatGPT, сообщает TechCrunch.

Однако доминирование сервиса осложняет развитие других ИИ-ботов. Например, Claude от Anthropic пока не приблизился к аналогичным показателям. Grok, напротив, имеет шансы на рост, но в основном благодаря влиянию Илона Маска и агрессивному продвижению через платформу X.

В топ-10 марта также вошли Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), Telegram, Snapchat и Threads. Совокупное число загрузок десяти лидеров составило 339 млн — на 40 млн больше, чем в феврале.