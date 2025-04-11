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В Японии напечатали первую в мире железнодорожную станцию на 3D-принтере. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что первую железнодорожную станцию на 3D-принтере создали в японском городе Арида, который расположен к югу от Осаки. Новая конструкция заменила старую деревянную, которая прослужила более 75 лет. Проект был реализован Западно-Японской железнодорожной компанией совместно со строительной фирмой Serendix.

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Печать всех элементов, которая производилась на заводе в префектуре Кумамото, заняла семь дней. После этого детали доставили на место, где их собрали ночью между отправлением последнего и прибытием первого поезда всего за шесть часов. По итогам получилась железобетонная станция высотой 2,6 метра и площадью около 9,3 квадратных метров. Она украшена изображениями мандаринов и рыбы-ножен, которые символизируют местные продукты, и обладает сейсмоустойчивостью.

Кроме того указывается, что, несмотря на то, что основное здание уже готово, установка билетных автоматов и турникетов продолжается. Открытие станции для пассажиров запланировано на июль 2025 года.